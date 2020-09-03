شروط الالتحاق ودرجات الترقي بمجلس الدولة بعد عزل نائب بقرار جمهوري

أصدَر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا اليوم، بعزل محمد السيد عبدالحليم السيد، النائب بمجلس الدولة، من وظيفته.

وطالب القرار، الذي يحمل رقم 472 لسنة 2020 ونشر في عدد الجريدة الرسمية، الخميس، وزير العدل بتنفيذه.

وينظم الفصل الأول من الباب الرابع لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، التعين ودرجات الترقي لأعضاء مجلس الدولة، والتي تبدأ بدرجة مندوب مساعد، إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة.

والدرجات بالترتيب هي:

1. مندوب مساعد.

2. مندوب بمجلس الدولة.

3. نائب بمجلس الدولة.

4. مستشار مساعد "ب".

5. مستشار مساعد "أ".

6. مستشار.

7. وكيل مجلس الدولة.

8. نائب رئيس المجلس.

كما ينظم القانون قواعد وشروط الترقي من درجة لأخرى، كما توجد شروط عامة للالتحاق بمجلس الدولة هي:

1- أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

2- أن يكون حاصلًا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بمصر أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة بامتحان المعادلة طبقًا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

4- ألا يكون قد حكم عليه من المحكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.

5- أن يكون حاصلًا على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام إذا كان التعيين في وظيفة مندوب.

6- ألا يكون متزوجا بأجنبية، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجاً بمن تنتمي جنسيتها إلى إحدى البلاد العربية.

7- ألا يقل عمر من يُعين مستشاراً بالمحاكم عن 38 سنة.