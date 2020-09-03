الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت 9 فلسطينيين من الضفة، بينهم أسيران محرران.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنّ الاحتلال الإسرائيلي اعتقل ثلاثة فلسطينيين من طولكرم، كما اعتقل مواطنين اثنين من طوباس بعد أن داهمت منزلي ذويهما.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا بعد أن داهمت منزله في بلدة دير أبو مشعل، كما اعتقلت مواطنين اثنين من نابلس، وفي مدينة جنين اعتقلت قوات الاحتلال أسير محررا عقب اقتحامها مخيم جنين ومداهمة منزله والعبث بمحتوياته.