زيادة كثافة فصول رياض الأطفال بـ10% في القليوبية

قرر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، خفض درجات الحد الأدنى للقبول ببعض المدارس الصناعية.

كما وافق المحافظ على زيادة كثافة فصول رياض الأطفال kg1، بالمدارس الخاصة بنسبة 10% للمستوى الأول فقط.

وجاء الحد الأدنى للقبول بمدرسة عرب جهينة الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس، ليكون 240 درجة، ومدرسة الشهيد محمد ياسر حسني الصناعية بنات ليكون الحد الأدنى 235 درجة، أما مدرسة بلتان الثانوية الكهربائية بنات 235 درجة، ومدرسة عرب الصوالحة الثانوية الكهربائية بنين 220 درجة.

جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، ونزولًا على رغبة أولياء الأمور والطلاب ونتيجة للإقبال المتزايد على المدارس الثانوية الصناعية بالمحافظة.