جامعة الإسكندرية تمنح ابنة حارس العقار منحة مجانية للدراسة بالطب

استجاب الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، لطلب هبة حامد محمود طالبة الثانوية العامة التي التحقت بكلية الطب بعد حصولها على 99.15% في الثانوية العامة، حيث جرى إهداؤها منحة مجانية للدراسة بالكلية طوال سنوات الدراسة، بشرط التفوق الدراسي في كل عام.

ونشرت "الوطن" قصة والد "هبة" المكافح حامد محمود حارس عقار بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية، والذي يتقاضي ألف جنيه شهريًا ويسعى إلى تعليم أولاده الثلاثة ويعاني من ضيق الحال، وكفاح الطالبة في المذاكرة داخل غرفة صغيرة تحت بير السلم.

من ناحية أخرى قررت جامعة الإسكندرية منح الطالب "إبراهيم عبدالناصر"، المعروف بـ"بائع الفريسكا" على البحر، منحة مجانية لدارسة الطب، بعد حصوله على مجموع 408.5 درجة في الثانوية العامة، حتى يمكنه استكمال دراسة الطب دون أي ضغوط، بسبب الظروف المادية لأسرته، وتشمل المنحة جميع سنوات الدراسة، ولكن بشرط الحفاظ على تفوقه في كل عام.

كما جرى الاستجابة للطلب، الذي تقدمت به الطالبة "آية طه حسين"، المعروفة بـ"بائعة الأحذية"، من شبراخيت بمحافظة البحيرة، لإعفائها من مصروفات الدراسة بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

وأعلن رئيس الجامعة، الدكتور عصام الكردي، أن الجامعة ستتكفل بكافة المصروفات الدراسية للطالبة، التي حصلت هي الأخرى على نسبة 99.5% في الثانوية العامة، والتحقت بكلية الطب.

وأوضح الكردي أن الجامعة لا ترفض أي طلب يتقدم به أي طالب، طالما يستحق الدعم، مؤكدًا أن هذه الأعمال من صميم الدور المجتمعي للجامعة، مشيرًا إلى أن إدارة التكافل الاجتماعي بالجامعة تتولى دراسة هذه الحالات، واتخاذ الإجراءات نحو تقديم الإعفاء اللازم.