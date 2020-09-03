تعيش مع أسرتها في غرفة ووالدها حارس عقار.. هبة تلتحق بطب الإسكندرية

أكد حامد محمود، حارس عقار، ووالد الطالبة هبة حامد، التي هزمت الظروف المعيشية، وتفوقت في الثانوية العامة، أنه كان يؤهل كل الظروف لتساعد ابنته في المذاكرة.

وأوضح "محمود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "باخد أختها الصغيرة عشان متعملش دوشة وتخليها تنام ليلة الامتحان".

وأضاف"محمود"، أن ابنته هي أول دكتورة في العائلة: "أؤذن في المسجد وهبياً، وكل يوم أدعى إنى ماكلش حرام، وأسعى أنها تاكل بالحلال، طول ما العيل ياكل حرام عمره ما هيبقى كويس"، مضيفًا:"مرتبي ألف جنيه وباخد معاش وزارة التضامن الاجتماعى، وأنا راجل بواب معنديش نت ولا تواصل اجتماعي، وبدور على القرش الحلال".

وفي سياق متصل قالت هبة حامد إنها تستعد للالتحاق بكلية الطب جامعة الإسكندرية، مؤكدة ان دخولها كلية الطب كان حلمها وحلم أهلها، وأنها كانت تسعى لتحقيقه مشيرة أنها وعائلتها تسكن في غرفة واحدة، مشددة على أن التوفيق من الله: "كلنا عيطنا بسبب النتيجة".

واشتكت هبة من مصاريف كلية الطب وأنها تعتقد أن المصاريف ستكون غالية عليها، نظرًا للنفقات التي تحتاجها الكلية.

من جهته دعى الإعلامي وائل الإبراشي المجتمع المدني وجامعة الإسكندرية لمساعدة هبة وتقديم أوجه الدعم لها كما تضامنوا مع الطالبة المعروفة إعلاميًا بـ "بائعة الأحذية" والطالب المعروف إعلاميًا بـ "بائع الفريسكا".