تفاصيل عزل مستشار بمجلس الدولة بقرار جمهوري: رشوة وعلاقة جنسية

قال مصدر قضائي بمجلس الدولة، لـ"الوطن"، إنَّ قرار عزل المستشار السيد عبدالحليم السيد، النائب بمجلس الدولة، من وظيفته، "جاء نتيجة لأخطاء شنيعة صدَرت منه في حق نفسه وحق سلطته القضائية، حيث تلقى المعزول رشوة مالية من إحدى المستثمرات.

وحسب المصدر القضائي "ترجع وقائع القضية إلى ندب نائب مجلس الدولة المعزول للجنة فض المنازعات الاستثمارية، وبدوره تعرف على إحدى المستثمرات وجمعتهما لقاءات حتى تطورت لعلاقة مُحرمة، وتمّ تصويرها من قبل إحدى الجهات الأمنية، وبدورها أرسلت تلك الفيديوهات لمجلس الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بعزل محمد السيد عبدالحليم السيد، النائب بمجلس الدولة، من وظيفته.

وطالب القرار، الذي يحمل رقم 472 لسنة 2020 ونشر في عدد الجريدة الرسمية، الخميس، وزير العدل بتنفيذه، وذلك استنادًا إلى حكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة الصادر في 15 يونيو 2020 في الدعوى التأديبية رقم 9 لسنة 66 ق- تأديب.