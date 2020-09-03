السيسي يُصدق على عزل نائب بمجلس الدولة بعد حكم تأديب

صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حكم عزل محمد السيد عبدالحليم السيد، النائب بمجلس الدولة من وظيفته.

جاء ذلك بناءً على حكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة، الصادر بجلسة 15 يونيو الماضي في الدعوى التأديبية رقم 9 لسنة 66 قضائية تأديب.

وعرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، الحكم على الرئيس، ليُصدق على القرار في رئاسة الجمهورية يوم 24 أغسطس الماضي بقرار جمهوري حمل رقم 472 لسنة 2020، وهو القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 36، الصادر صباح اليوم.

ولم يوضح القرار الجمهوري تفاصيل الحكم.