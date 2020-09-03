مدبولي يشيد بمركز المعلومات: عاد لدوره في دعم متخذ القرار

وجَّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشكر لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مؤكدًا أن الزملاء القائمين عليه نجحوا في مهمة العودة به لدوره الرئيسى المنوط به كداعم لمتخذ القرار، بما يقدمه من دراسات ورؤى وأفكار.

يذكر أن مدبولي، كلف أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء، كقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قبل شهور.

وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بحصول المركز على جائزة "ستيفي الشرق الأوسط" البرونزية للابتكار في مجال إدارة التكنولوجيا والتخطيط والتنفيذ، تقديرًا لقيام المركز بتطوير تطبيق الهاتف المحمول "في خدمتك".

كما أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على الجهود التي تقوم بها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والقائمين على منظومة الرد على الشائعات، وكذا الترويج للجهود التي تقوم بها الحكومة من مشروعات تنموية وخدمية، موجهًا الشكر لهم جميعًا.