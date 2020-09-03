شروط التقدم للمعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية

قال الدكتور محمد حسين عبدالعزيز، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية، إن المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية متاح ويقبل كلًا من طلاب الدبلومات وخريجي الثانوية العامة حديثي التخرج، وأن التخصصات المطلوبة هي فني الميكانيكا والكهرباء ويتخرج من خلالهم سائق قطار، فني مزلقان، فني حركة، وفني إشارات.

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن مدة الدراسة في المعهد عامين بالإضافة إلى 3 شهور تدريب في آخر المدة لكي يكون المدة التدريبية 10 شهور والدراسة سنتين و3 شهور، وأن شروط الالتحاق بالمعهد يكون من خلال التنسيق مثل الجامعات عن طريق مكتب التنسيق ولنا طابع كوبون للتنسيق تابع لوزارة التعليم العالي.

وتابع أن الاختبارات التي يخضع لها المتقدم للالتحاق بالمعهد هي اللياقة البدنية، اختبار طبي ونفسي كامل، واختبارات قدرات فنية، وأن الاختبارات البدنية تكون تابعة لوزارة الشباب والرياضة والاختبارات الطبية تكون تابعة لمستشفى هيئة السكة الحديد وبعد ذلك يتوجه الطالب لجهاز قياس العامل النفسي بالقوات المسلحة.

وأكمل، أن المعهد به إقامة وإعاشة كاملة وغرف مكيفة، وتقديم الثلاث وجبات يوميا للطلاب ونراعي العملية الطبية وممارسة الرياضة وتوفر النوادي الرياضية، بالإضافة لقاعات دراسية وورش تعليمية ومحاكات، والإقامة تكون طوال أيام الأسبوع ويعود لمنزله يوم الخميس ويعود يوم الجمعة ليلًا.