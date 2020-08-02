السكك الحديد: زيادة أسعار التذاكر شملت 174 قطارا من أصل 188

قال المهندس سامي عبدالتواب، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، إن السكة الحديد تقوم بتشغيل 188 قطارا يوميا، حيث شملت زيادة أسعار التذاكر التي تم إقرارها على الدرجات 174 قطارا فقط، بنسب تتراوح من 25% إلى 40% بالقطارات المكيفة.

وأضاف "عبدالتواب" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، والمذاع على الفضائية المصرية، أنه وبالنسبة للقطارات المميزة والمطورة لم يشملها أي زيادة في أسعار التذاكر فيما عدا حوالي 60 رحلة فقط من الرحلات التي تعمل بقطارات وعربات محسنة: "تكلفة العربية لوحدها لإعادة تطويرها 2 مليون وربع، والقطار بيتكون من 6 عربات، يعني القطار تم تطويره بحوالي 15 مليون جنيه بخلاف الجرارات"، موضحا أن التطوير قد شمل الكراسي والتكييف وأعمال الدهان والإضاءة ورفع كفاءة العربات لتكون أكثر سلامة من البواجي، كما شمل التطوير السكة والجرار ونظم الإشارات والتحكم: "نسبة زيادة تذاكر القطارات الدرجة الأولى المكيف الإسباني والفرنساوي 30%".

وأكد أن الهيئة عملت على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين خلال رحلاتهم المختلفة، ولضمان سلامتهم ووصولهم إلى وجهتهم بأمان.