المخابز تطالب التموين بإعادة النظر في منظومة العيش: مشكلات بالجملة

طالب عدد من المخابز، وزارة التموين والتجارة الداخلية، بإعادة النظر في منظومة الخبز الجديدة، التي بدأ تطبيقها قبل أسبوع، قائلين إنّها تواجه مشكلات بالجملة.

وقال محمد كمال رئيس شعبة المخابز بغرفة تجارة أسيوط، إنّ تطبيق المنظومة الجديدة للمخابز، تسبب في حدوث مشكلات كثيرة بين أصحاب المخابز والصناع، موضحًا أنّ الصناع طالبوا بزيادة الأجر بمقدار زيادة عدد الأرغفة بجوال دقيق الخبز، وبزيادة كميات الوقود بمقدار زيادة العدد الجديد للخبز.

وأضاف أنّ أصحاب المخابز يعانون من خسائر متواصلة لزيادة الأعباء والتكلفة، لافتا إلى إعداد مذكرة للشعبة العامة لأصحاب المخابز بالغرف التجارية، لرفعها للدكتور علي المصيلحي وزير التموين، لإعادة النظر في القرارات الخاصة بالمنظومة الجديدة.

بدوره، أكد السيد الرفاعي، رئيس شعبة مخابز كفر الشيخ، أنّ موافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية على احتساب التكلفة الإنتاجية للجوال زنة 100 كيلو من الدقيق، لترتفع من 213 لـ265 جنيهًا، أمر جيد ومناسب بالنسبة لإنتاج الرغيف "الماو" الرغيف البلدي الأسمر، لكن في المقابل به ظلم كبير على إنتاجية الرغيف "المجر" الرغيف البلدي الأبيض.

وأوضح أنّ المنظومة الجديدة بها ظلم كبير لأصحاب المخابز "المجر"، خاصة في معدلات الإنتاج، مرجعًا الأسباب إلى أنّ مخابز "المجر" لا يتناسب معها معدلات إنتاج مخابز "الماو"، وهناك تميز واضح في معدلات الإنتاج عن مخابز الماو.

وطالب الرفاعي، بتشكيل لجنة بالاشتراك مع الجهات المعنية لتقييم معدلات الإنتاج، طبقا للواقع الفعلي لمخابز المجر.

واعترض رئيس الشعبة على لائحة الجزاءات والعقوبات الجديدة الواردة بالتوجية الوزاري رقم 37، والصادرة في 8 أغسطس، وطالبوا بإعادة دراسته لرفع الظلم والضرر عن أصحاب المخابز بالمحافظة والمحافظات الأخرى.

كانت وزارة التموين والتجاره الداخلية، أصدرت الاثنين الماضي قرارًا بتحديد تكلفة إنتاج جوال الخبز المدعم، إضافة إلى تخفيض وزن رغيف الخبز البلدي المدعم، وحدد القرار الوزاري سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم، بـ265 جنيهًا للمخابز المستخدمة السولار في عملية الإنتاج، ونحو 283 جنيهًا للمخابز المستخدمة الغاز الطبيعي في عملية إنتاج الخبز المدعم، وجرى ثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحقي الدعم، مع تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جرامًا، أي بفارق 20 جرامًا للرغيف الواحد، وزيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو جرام ليصل لـ1450 رغيفًا.