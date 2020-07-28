شعبة المخابز: تشكيل لجنة لحصر مديونيات ومستحقات أصحاب المخابز

علق عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، على قرار وزارة التموين بتشكيل لجنة لحصر مديونيات أصحاب المخابز المستحقة.

وقال "غراب" خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إنه منذ فترة كانت هناك مستحقات لأصحاب المخابز ممثلة في بعض المسميات مثل حافز الجودة وفرق السولار وكميات تم حجزها هيئة السلع التموينية عن أصحاب المخابز وبلغت أرقاما كبيرة.

وأوضح "غراب"، أن وزير التموين الأسبق خالد حنفي وعد بتسديد هذه المستحقات على 3 دفعات لافتًا أنه لم يتم سداد مستحقات أصحاب المخابز حتى الآن، مشيرًا أنهم تحدثوا مع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين حول مستحقات أصحاب المخابز ومديونياتهم على أن يتم عمل مقاصة بين مستحقاتهم ومديونياتهم وأنه صدر قرار بتشكيل لجنة بذلك بحضور ممثل من أصحاب المخابز.