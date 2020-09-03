بعد غياب 20 عاما.."سلة بنها" فى الدوري الممتاز

حقق الفريق الاول لكرة السلة بنادى بنها الرياضى بقيادة الكابتن سيد عبد الهادى، المدير الفنى للفريق، إنجازًا كبيرًا بالصعود للدورى الممتاز لكرة السلة بعد غياب 20 عامًا، إثر فوز فريق بنها على فريق نادى السكة الحديد فى المباراة الفاصلة بينهما.

وقدمت "رضوى الشافعي" عضو مجلس إدارة نادي بنها الرياضي، التهنئة للجهاز الفني للفريق المكون من كابتن سيد عبد الهادى المدير الفنى وكابتن سعيد بسيونى المدرب العام وكابتن علاء سالم المدير الإدارى ودكتور محمد سامي إخصائى العلاج الطبيعي وكذلك جميع لاعبى الفريق، مؤكدة أن الحدث بمثابة إنجاز كبير لمحافظة القليوبية عامة ونادى بنها خاصة وهو إنجاز مستحق نتيجة الجهد والتعب الذى بذله جميع أعضاء الفريق طوال موسم استثنائى وبعد خوض 42 مباراة.

وأعرب الكابتن سيد عبد الهادي، عن سعادته البالغة بتحقيق حلم لاعبي بنها بالصعود للدوري الممتاز، موجهًا الشكر لكل أعضاء الفريق واللاعبين ومجلس الإدارة برئاسة أحمد برهومة.