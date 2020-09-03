كتموا أنفاسها حتى الموت.. الطفلة "أروى" ضحية جديدة لـ"الطمع"

قرر قاضي المعارضات محكمة ميت غمر في الدقهلية، اليوم، تجديد حبس المتهمين بخطف وقتل طفلة بمحافظة الشرقية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اعترافهم بخطفها بغرض طلب فدية، وقتلها بعد صراخها خشية افتضاح أمرهم وإلقائها وسط الأراضي الزراعية في الدقهلية.

وأكد المتهمون في اعترافاتهم بأنهم خططوا لاختطاف أي طفل وطلب فدية مليون جنيه من أسرته لمرورهم بضائقة مالية، ولكنهم فشلوا في ذلك، فقرروا خطف المجني عليها "أروى عبد النبي حمدي"، 5 سنوات، وهي قريبة أحدهم ولكنهم قتلوها خوفًا من افتضاح أمرهم.

واعترف المتهمون أمام النيابة العامة أنهم، حاولوا خطف أطفال 3 مرات لكنهم فشلوا، وكانت أسهل طفل للخطف هي الطفلة "أروى" لأنها قريبة أحدهم ويعرف عنها كل شيء، لكنها بعد خطفها تعرفت عليه، وظلت تصرخ فكتموا أنفاسها حتى ماتت.

وذكر المتهمون أنهم أخذوا الجثة في سيارة وتحركوا من محافظة الشرقية إلى الدقهلية، وألقوها هناك وفروا هاربين.

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ميت غمر، منذ 5 أيام، بالعثور على جثة طفلة مجهولة ملقاة بالأراضي الزراعية بقرية بشلا دائرة المركز.

انتقل مأمور المركز وضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين وجود جثة طفلة عمرها نحو 5 سنوات بالأراضي الزراعية بالقرب من الطريق الرئيسي "المنصورة - القاهرة" والجثة حديثة الوفاة، ويديها مربوطة بسلك كهرباء ومتصل فيشة بنهايته.

وانتقلت النيابة العامة إلى مكان الواقعة وعاينت الجثة ومكان العثور عليها. وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وتكليف المباحث بكشف غموض الواقعة، وسرعة ضبط الجناة.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء مصطفى كمال مدير المباحث، ويضم ضباط البحث الجنائي والأمن العام، ووحدة مباحث ميت غمر، لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية الطفلة وضبط الجناة.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن الطفلة تدعى أروى عبد النبي حمدي، 5 سنوات، وتقيم مع والدتها "إسراء. ج. م" بالتل الكبير بمحافظة الشرقية والتي أبلغت باختفائها قبل العثور على جثتها بيوم واحد.

وبتكثيف التحريات تبين أن وراء اختطافها وقتلها أحد أقارب والدتها ويدعى "أحمد. م. ر"، 20 سنة، نجار، و3 من أصدقائه "أحمد. ف. أ"، 18 سنة حلاق، و "نور الدين. ع. ع"، 20 سنة، سائق، و "محمد. م. ع"، 19 سنة، حلاق.

وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، جرى القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.