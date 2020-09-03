حبس عاطل لاتهامه بالاتجار في السلاح بشبين القناطر

قررت نيابة شبين القناطر بالقليوبية حبس عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة سلاح ناري وذخيرة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المخدرات وإرسال السلاح والذخيرة للمعمل الجنائي.

كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من رئيس مباحث شبين القناطر يفيد ضبط عاطل لقيامه بالاتجار في المخدرات.

توصلت التحريات إلى أن يجلب الحشيش ويوزعه على عملائه في شبين القناطر، وبحوزته سلاح ناري وذخيرة.

وفي أحد الأكمنة، ألقي القبض على المتهم وبحوزته بندقية آلية و5 طلقات و11 فرش حشيش ومبلغ مالي و5 أجهزة محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة للاتجار والسلاح للدفاع عن نشاطه والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه.