روسيا لحلفائها الأوروبيين: لا تتسرعوا بشأن تقييم موقف نافالني

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنّ الكرملين لا يرغب في أن يتسرع الحلفاء الأوروبيون في ألمانيا والدول الأخرى في تقييم الوضع حول المُعارض الروسي أليكسي نافالني.

وأضاف بيسكوف لصحفيين، حسب ما نقلت وكالة أنباء سبوتنك الروسية، اليوم الخميس: "نأمل في الوقوف على أسباب ما حدث، نحن مهتمون بذلك ونريده، ولتحقيق ذلك هناك حاجة إلى المعلومات من الجانب الألماني، وألمانيا لم ترسل المعلومات بعد".

وعن رد الفعل الأوروبي حول الوضع بشأن نافالني، قال بيسكوف: "نحن بالتأكيد لا نرغب في أن يتسرع الشركاء في ألمانيا والدول الأوروبية في تقييماتهم، نحن نفضل الحوار".

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قالت الليلة الماضية، إنّ المعارض الروسي أليكسي نافالني وقع "ضحية جريمة" على حد وصفها.

يذكر أنّ نافالني الذي أصيب بوعكة صحية على متن طائرة في طريقها من تومسك إلى موسكو، ويخضع حاليًا للعلاج في عيادة شاريتيه في برلين، التي شخّص أطباؤها سابقًا أنّه تسمم بمادة من مجموعة مثبطات الكولينستيراز.