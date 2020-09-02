ألمانيا: المعارض الروسي نافالني تسمم بمادة "نوفيتشوك"

ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، أن المعارض الروسي أليكسي نافالني المتواجد حاليًا في مستشفى ألماني تعرض للتسميم باستخدام مادة "نوفيتشوك" السامة..

ونقلت القناة الروسية أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت قال في بيان: "إن الخبراء في المختبر الخاص التابع للجيش الألماني خلصوا إلى هذا الاستنتاج استنادا إلى فحص العينات، التي جرى أخذها من نافالني المتواجد في مستشفى شاريتيه"، مشددًا على أن هذا الاستناج لا يترك مجالا للشك.

وأضاف زايبرت: "أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحثت الموضوع ونسقت الخطوات المستقبلية اليوم مع كبار المسؤولين في حكومتها، ومن بينهم وزراء الخارجية هايكو ماس والداخلية هورست زيهوفر، والعدل كريستينا لامبرشت، والدفاع آنيجريت كرامب-كارنباور".

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أن الخارجية الألمانية ستطلع السفير الروسي لدى برلين على نتائج التحقيق في عملية تسميم نافالني، وإبلاغ الشركاء في الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" بمستجدات قضية نافالني عبر القنوات الدبلوماسية بغية تنسيق رد جماعي مناسب.

وأوضح زايبرت أن برلين تنوي التواصل بشأن الموضوع مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مطالبًا الحكومة الروسية بتقديم توضيحات حول القضية.

يُذكر أنه سبق أن تصدر اسم مادة "نوفيتشوك" عناوين وسائل الإعلام في عام 2018، عندما اتهمت السلطات البريطانية الاستخبارات الروسية باستخدام هذه المادة لتسميم الجاسوس السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سولزبوري.