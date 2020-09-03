الأردن يتسلم المتسلل إلى إيلات من إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الخميس، إعادة المواطن الأردني الذي تم احتجازه أمس في مدينة إيلات، إلى المملكة، وتسلمت السلطات الأردنية المعنية المواطن صباح الخميس.

ونسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، نشرته وكالة "سبوتنيك"، للناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضيف الله علي الفايز، القول إنّه "وبعد متابعة من الوزارة والسفارة الأردنية في تل أبيب، جرى اليوم إعادة المواطن الأردني الذي تم احتجازه يوم أمس في مدينة إيلات إلى المملكة".

وأوضح الفايز أنّ "السلطات الأردنية المعنية تسلمت المواطن صباح اليوم".

وكانت وزارة الخارجية الأردنية أعلنت أمس، أنّها تتابع مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، احتجاز مواطن أردني في إسرائيل هو حاليا قيد التحقيق.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم أمس، أنّ إسرائيل تشتبه بعملية تسلل في إيلات، حيث تم إخلاء الشاطئ وبعد الفحص تبين أنّ مواطنًا أردنيًا عبر الحدود بالسباحة، وبالتالي تم اعتقاله.