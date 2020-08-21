الخارجية الأردنية ترحب بالإعلان الليبي لوقف إطلاق النار

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بإعلان، اليوم، عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي وقف إطلاق النار في ليبيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأكدت الوزارة الأردنية، في بيان صحفي، أهمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وضرورة انخراط الاطراف الليبية في حوار "ليبي - ليبي" ومفاوضات سياسية جادة تستهدف إنهاء الأزمة ووقف التدهور وإعادة الأمن والاستقرار وضمان سيادة ليبيا على أراضيها وحماية مصالح شعبها وفق المرجعيات المعتمدة وبما يضمن حماية شعب ليبيا الشقيق ومنع التدخلات الخارجية.

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي، في وقت سابق، اليوم، وقفا فوريا لإطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في كل الأراضي الليبية.

ودعا المجلس، في بيان، لانتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، مؤكدا أن تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.