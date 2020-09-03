إلغاء حبس حسام حبيب وتغريمه 200 جنيه في قضية التعدي على ياسر خليل

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بإلغاء حكم حبس الفنان حسام حبيب لمدة سنة بتهمة ضرب المنتج ياسر خليل، حيث قبلت الاستئناف المقدم منه على الحبس، شكلًا، وقضت في الموضوع بالاكتفاء بتغريمه 200 جنيه، وكذا بتغريم ياسر خليل الغرامة نفسها، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وتقدم ياسر خليل ببلاغ رسمي ضد حسام حبيب، في ديسمبر الماضي، يتهمه بالتعدي عليه بالضرب، وأسفرت التحقيقات، عن تقديم الطرفين للمحاكمة الجنائية، حيث قضت محكمة أول درجة ببراءة المنتج ياسر خليل، ومعاقبة حسام الدين حبيب، بالحبس لمدة عام، ودفع 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وتقدم حبيب باستئناف على الحكم، وصدر الحكم المتقدم.