جامعة أكتوبر للعلوم تنظم أول ندوة دولية رقمية لطب الأسنان

تنظم كلية طب الأسنان بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، برئاسة الدكتورة فاتن كامل عميد الكلية، الندوة الدولية الأولى لطب الأسنان الرقمي عن طريق البث المباشر على شبكة الإنترنت، والتي تعقد لأول مرة فى مصر والوطن العربي.

وتعقد الندوة، تحت رعاية وحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فى الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر الجاري، بالشراكة مع "MSA Digital Dentistry Club" و"Digital Dentistry Society DDS"، والتي تعد من أهم الجمعيات العلمية المختصة بالتعليم والبحث العلمي المختص بطب الأسنان الرقمي عالميًا.

وقالت عميدة كلية طب الأسنان الدكتورة فاتن كامل، أن الندوة تتماشى مع اتجاه الدولة لتطبيق التكنولوجيا الحديثة فى كافة المجالات، لما لها من فائدة عظيمة فى توفير الوقت والجهد ورفع مستوى وكفاءة خدمة المرضى بدقة فائقة، مع تقليل فرص انتقال العدوى والأمراض، لافتة إلى أنه تم التعاون بين الجامعة و"Digital Dentistry Society" لتبادل الخبرات في مجال طب الأسنان الرقمي الذى شهد طفرة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، ما يستلزم مواكبة هذا التطور وإدماج الجيل الجديد من طلاب طب الأسنان للحاق بركب التقدم التكنولوجي وتشجيعهم على المنافسة والتميز.

وأشارت "كامل" إلى أن الندوة تضم 20 متحدثًا دوليًا من مختلف أنحاء العالم، وستشمل عروضًا حية، وسيعرض فيها كيفية استخدام التقنيات الحديثة وتطبيقها في علاج المرضى، فضلًا عّن عرض 13 شركة من كبرى الشركات والمنصات التعليمية المتخصصة منتجاتها، وآخر ما توصل إليه العلم الحديث في هذا المجال.