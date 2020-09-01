وزير التعليم العالي: تكلفة إنشاء 10 جامعات أهلية تبلغ 40 مليار جنيه

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه عرض نموذجًا على الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء معه، بمتوسط 7 كليات على مساحة 50 فدانًا، بمسافة 12 مترًا لكل طالب في الكليات العملية و8 أمتار لكل طالب في الكليات النظرية، وتستطيع تحمل ما بين 10 آلاف و12 ألف طالب في المرحلة الأولى بالجامعات الأهلية.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن تكلفة الجامعة الواحدة تتحدد حسب التخصصات، مشيرًا إلى أنها قد تتكلف ما يتراوح بين 3 مليارات و4 مليارات، أي إن الجامعات الأهلية العشرة ستتكلف ما بين 35 مليارا و40 مليار جنيه، وهو ما صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم.

وتابع: "الرئيس السيسي يريد هذه الجامعات على أحسن صورة في فترة تقل عن 3 سنوات، وسنحاول إنهاء بعض الكليات في هذه الجامعات السنة المقبلة، وزملائي في الجامعات سعداء بهذا الدعم غير المسبوق".