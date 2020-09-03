"الشباب والرياضة" تطلق المشروع القومي للأيتام: نرعى 2700 مشارك

أعلنت وزارة الشباب والرياضة إطلاق فعاليات المشروع القومي للأيتام، والذى تنفذه لرعاية ودعم الأيتام على مستوى الجمهورية وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تقوم برعاية 100 مشارك يتيم من كل محافظة رعاية كاملة، وإشراكهم في عدد من الأنشطة والمعسكرات.

الوزارة تنفذ المشروع لرعاية ودعم الأيتام على مستوى الجمهورية

وأضاف الوزير أن المشروع يتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفذه الوزارة لرعاية ودعم الأيتام على مستوى الجمهورية، والعمل على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

ولفت إلى أن المشروع يأتي تحت شعار "أنا أحقق ذاتي"، ويتم تنفيذه على مستوى الجمهورية عن طريق مراكز تدريب رياضية وكشفية في ألعاب كرة القدم، وكرة الطائرة، والكاراتيه، وتنس الطاولة، وكرة السلة، على أن يتكون كل مركز بالمحافظة الواحدة من 100 مشارك يتيم لرعايتهم رعاية كاملة من قبل وزارة الشباب والرياضة، وإشراكهم في عدد من الأنشطة والمعسكرات.

صبحي: نتابع قياس رضاء أبناء الوطن المشاركين بالمشروع

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أنه يتابع نتائج المشروع القومي للأيتام، وكذلك قياس رضاء أبناء الوطن المشاركين به من حيث الخدمات المقدمة لهم، والتعرف على احتياجاتهم وتنفيذها، مشيرًا إلى مواظبة المشاركين بالمشروع على جدول التدريبات الرياضية المحدد لهم، والعمل على رفع لياقتهم البدنية والصحية من خلال ممارسة الرياضة في الألعاب التي يتضمنها المشروع.

ولفت إلى الحرص على إشراك أعضاء المشروع في البرامج التدريبية المختلفة التي تنفذها الوزارة، في ضوء التوجه نحو توعيتهم وتثقيفهم، بما ينعكس بالإيجاب على تكوين شخصيتهم.

وكان وزير الشباب والرياضة قد التقى المشاركين بالمشروع القومي للأيتام خلال زيارته الأخيرة لمحافظة بورسعيد، أثناء تواجدهم بالصالة المغطاة بنادي الحرية الرياضي للمعاقين.