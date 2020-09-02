الشباب والرياضة: لدينا 7 مراكز لاكتشاف الموهوبين في شمال سيناء

قال الدكتور محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة، إن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، يعتبر أحد المشروعات التي تتبناها الوزارة، لاكتشاف الموهوبين في 11 لعبة رياضية بمحافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية مثل كرة اليد، كرة السلة، الجودو، المصارعة، الملاكمة، التايكوندو، رفع الأثقال، تنس الطاولة، كرة القدم، والاسكواش.

وأضاف الكردي، خلال تصريحات عبر تطبيق "زووم"، مع الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم مقدمي برنامج "من مصر"، عبر شاشة "CBC": "سنضيف 3 ألعاب جديدة هي السلاح، الكاراتيه، والكرة الطائرة، ولدينا 298 مركز تدريب وتأهيل للناشئين".

وتابع: "لدينا 7 مراكز في اكتشاف الموهوبين في شمال سيناء وهي بمثابة حضانات للموهوبين لمختلف الفئات في ألعاب تنس الطاولة وألعاب القوى والجودو ورفع الأثقال، وهذه الانشطة تستهدف بناء الإنسان المصري ويكون لدينا نصيب كبير جدًا على منصات التتويج الأولمبية، ونمتلك خامات واعدة حصلت على المركز الثانية والثالثة على مستوى الجمهورية".