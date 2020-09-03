قريبا وداعا للكاش: الحكومة تميكن منظومة برامج "الحماية الاجتماعية"

تعمل وزارة التضامن حاليًا على تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة صرف برامج الحماية الاجتماعية، لتُواكب استراتيجية الحكومة والبنك المركزي الخاصة بتطوير الاقتصاد القومي التي من ركائزها الأساسية التوسُّع في استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكتروني، من أجل التحول إلى اقتصاد رقمي يحد من الاعتماد على الدفع النقدي "الكاش"، وتحقيق الشمول المالي بضم غير المتعاملين مع البنوك؛ للاستفادة من الخدمات المصرفية وعلى رأسهم المستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية.

وأكدت القباج، في بيان لها، اليوم، أن مستفيدي الحماية الاجتماعية يقدر عددهم بنحو 10 ملايين مستفيد، مؤكدة أنهم سيحصلون وفي نفس الوقت على مستحقاتهم المالية بطريقة سلسة وأكثر أمانًا، مشيرة إلى أن الدفع الإلكتروني يُعد أيضًا أحد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت القباج أن المحفظة عبارة عن محفظة افتراضية على التليفون المحمول تُوضع فيها الأموال، ويمكن من خلالها دفع الفواتير والشراء وتحويل واستقبال الأموال، دون استخدام الكاش ودون حاجة إلى وجود حساب بنكي لمستخدم هذه الخدمة.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي وقعت بروتوكول تعاون مع البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ممثلاً عن شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر؛ لصرف المزايا للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وأهمها؛ المعاشات، وإعانات تكافل وكرامة، ونفقة المطلقة من بنك ناصر الاجتماعي، وذلك باستخدام المحفظة الإلكترونية، للاستفادة من مبادرة البنك المركزي التي تتيح للمواطنين الحصول على البطاقات المدفوعة مُسبقًا ومحَافِظ الهاتف المحمول مجانًا، ودون أي رسوم لمدة 6 أشهر.