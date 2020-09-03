وزيرة التخطيط: مصر حققت أحد أفضل معدلات النمو في العالم

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر حققت أحد أفضل معدلات النمو في العالم خلال العام المالي 2019/ 2020.

وأضافت الوزيرة، خلال مشاركتها بالاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، أن ما قامت به الحكومة المصرية من جهود للتعامل مع هذه الأزمة ساهم بشكل كبير في أن يسجل معدل النمو 3.5% في عام 2019/2020، متأثرًا بتباطؤ العديد من الأنشطة والقطاعات نتيجة لأزمة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه دون التدخل الحكومي كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو لعام 2019/2020 نحو 1.9%، مضيفة أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8 % بنهاية العام المالي الحالي قبل حدوث الأزمة العالمية الحالية.

وعن معدلات النمو القطاعى، والخاص بالربع الرابع من السنة المالية 2019/2020، أشارت الوزيرة إلى حدوث ركود في بعض الأنشطة الاقتصادية، خصوصًا في قطاعات السياحة، والصناعة، نتيجة لأزمة فيروس كورونا، فيما حافظت بعض القطاعات الأخرى على معدلات نمو إيجابية رغم الأزمة، مثل النقل والتخزين والأنشطة العقارية، والزراعة، كما ارتفعت معدلات نمو بعض الأنشطة الأخرى مثل الصحة والتعليم وتكرير البترول.