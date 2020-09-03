شادي "المتهم في فيرمونت" يهاجم بسام زكي "المتهم بالتحرش": ندعم النساء

تردد اسم شادي نور، نجل الهارب أيمن نور، في قضية الفيرمونت، بعد اتهامات طالته الأيام الماضية بشأن الحادث الذي سيطر على الشارع والسوشيال الميديا في مصر.

المفارقة أن شادي، الذي أصبح أحد الأسماء المتهمة في قضية الاعتداء على فتاة الفيرمونت، ظهر على صفحته منذ شهرين يدين جريمة التحرش ويدافع عن السيدات ضد الانتهاكات التي يتعرضن لها.

وهاجم شادي على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أحمد بسام زكي، الذي اتهم في واقعة تحرش شهيرة، منذ شهرين، قائلاً: "أطلب منكم جميعًا الوقوف أخيرًا إلى جانب كل نساء مصر. لقد انتظرنا طويلا، التحرش الجنسي والاعتداء والاغتصاب ليس معركتهم، إنها لنا".

وأضاف شادي في منشور له، الذي كتبه يوليو الماضي: "شهادات الفتيات التي لا تزيد أعمارهن عن 14 عامًا ضد المفترس أحمد بسام زكي قاسية، مستنكرًا، أن 5% فقط من الرجال شاركوا منشور الأزمة".

والدة شادي: ابني يتعرض لحملة تشويه

وكانت الاعلامية، جميلة إسماعيل، أصدرت بيان على صفحتها الشخصية بالفيس بوك، أكدت فيه أن شادي ابنها يتعرض لحملة تشويه لمجرد أنه اختار مثله مثل الكثيرين أن يسمع ويدعم الضحايا حتى لو مافيش بينه وبينهم سابق معرفة، موضحة شادي يهتم بقضايا التحرش والاغتصاب، ويساند الضحايا وحاول المساهمة في توصيل أصواتهن إلى جهات تحقيق العدالة في بلده.