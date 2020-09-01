15 معلومة عن أحمد جنزوري المتهم في قضية الفيرمونت

أثارت "قضية الفيرمونت" جدلا شديدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد بدء التحقيقات الرسمية في الجريمة.

وبرز اسم أحمد جنزوري متعهد الحفلات، في قضية الفيرمونت، لذلك ترصد "الوطن" أبرز المعلومات عنه، وهي كالتالي:

- يعد من أشهر متعهدي الحفلات بمصر، لذلك يمتلك علاقات قوية مع نجوم الفن.

- لقب بـ"نمبر وان" ويدعونه أصدقاؤه باسم "جانز" الساحل الشمالي، لتنظيمه حفلات غنائية كبرى في القرى السياحية.

- نظم حفلات عديدة في في قرية مراسي وهاسييندا خلال السنوات الماضية لنجوم عدة، منهم هيفاء وهبي وحكيم وهشام عباس.

- في عام 2003، أسس شركة لتنظيم حفلات الزفاف والمؤتمرات.

- سبق أن تسبب في فشل تنظيم إحدى الحفلات الغنائية للفنانة كارول سماحة عام 2017، ودخل في مشادة عنيفة معها وتدخلت حينها نقابة الموسيقيين لحل الأزمة.

- تتميز حفلاته برونق مختلف، يتفق مع طبيعة رواد الساحل والمناطق الراقية.

- يمتلك قناة عبر موقع "يوتيوب" باسم "byGanz" التي يتابعها 367 فردا فقط.

- جرى تأسيس القناة والشركة بالاسم نفسه، في عام 2003، على يد الجنزوري، لتنظيم الحفلات والزفاف والفعاليات والاحتفالات، وفقا للصحفة الرسمية على يوتيوب.

- أنتجت الشركة أكثر من 250 حدثا في السنوات العشر الماضية، وقالت عن نفسها: "لم نتطور فقط لنصبح شركة رائدة في إدارة الأحداث في المنطقة، ولكن أيضا كخبير استراتيجي مشهور ومبتكر في عمليات العلاقات العامة".

- كما ذكرت الشركة أنها طورت أنشطة العلاقات العامة لمختلف القطاعات والصناعات، بدءًا من تطوير المفهوم، والتسويق والترويج، والخدمات اللوجستية للحدث، إلى الإدارة في الموقع، يتم تنفيذ كل تفاصيل إنتاجنا بشكل لا تشوبه شائبة من خلال الاهتمام والتفاني غير المتغيرين من فريقنا.

- وفقا لصفحة "جنزوري" عبر موقع "Linkedin"، فإنه شارك في إدارة "TIU night club"، في يناير 2014، وأيضا في "Fun Factory ent" في يناير 2011.

- كما درس جنزوري لمدة عام في أكاديمية نيويورك للأفلام.

- اشتهر بحفلاته في Clup M" "و"ديسكو في الـ 90"، وClup M بالساحل، مع عدد من "دي جى" عالميين.

- كما أقام حفلات للراقصة الأرمينية صافينار.

- افتتح فرعا لشركته بدبي الإماراتية في منتصف عام 2014.

- أثار جدلا ضخما بحفل "ميراج" في المقطم، عام 2012، في ظل حكم الإخوان.