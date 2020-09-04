حظك اليوم الجمعة 4-9-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان بحبه لاستخدام الإسلوب الحيادي في التعامل مع الآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. انتبه ولا تتسرع في التوقيع على بنود عقد أو اتفاق وتعامل بروح الفريق لتحصل على التقدير.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

حاول أن تقرّب وجهات النظر مع من تحب أو مع شركاء الحياة وكن مرنا.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.