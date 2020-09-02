حظك اليوم الأربعاء 2-9-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:30 ص | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج الميزان
مولود برج الميزان مرح ودائمًا يبحث عن السعادة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.
حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني
القمر المكتمل في منزل الصحة، وعليك اليوم أن تنظم جهودك وتعتني بصحتك ولا تستنزفها وتذكر أن للطاقة حدود.
حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي
تنصحك الأفلاك بعدم إعلان أخبارك ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.
ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.