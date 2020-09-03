الحسين الجامعي يستقبل الطفلة "جنا"

استقبل مستشفى الحسين الجامعي، برئاسة الدكتور أحمد عبدالجليل، الطفلة "جنا"، التي نُشِرَت حالتها، وتداولها رواد مواقع الاجتماعي على نطاق واسع؛ حيث تعاني الطفلة ذات الـ18 شهرًا من ورمٍ ليمفاويٍّ منذ الولادة، ناتجٍ عن انسدادٍ في الأوعية الليمفاوية بالرقبة، وذلك في إطار الدور المجتمعي، والرسالة الإنسانية لجامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، وحرص القطاع الطبي بالجامعة على تخفيف آلام المرضى من المواطنين، وبالتنسيق مع لجنة الاستغاثات الطبية لرئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح بيان الجامعة أنه إثر قيام لجنة الاستغاثات الطبية لرئاسة مجلس الوزراء بالتواصل مع الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد طب الأزهر بنين؛ لإعلامهما بالحالة، وفي استجابة سريعة ومعهودة، تم تكليف المسئولين وتوجيههم باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لإنقاذ حياة الطفلة.

وعلى الفور، اسْتُقْبِلَت الطفلة "جنا" برفقة أسرتها من قبل الدكتور عمر عبدالحميد، مدرس جراحة الأطفال بطب الأزهر، وَحُجِزَتْ بقسم جراحة الأطفال بمستشفى الحسين الجامعي التابع لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة؛ استكمالًا للفحوصات الطبية، وتمهيدًا لإجراء التدخل الجراحي اللازم.