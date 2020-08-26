مجلس جامعة الأزهر يكرم القيادات السابقة التي بلغت السن القانوني

كرم مجلس جامعة الأزهر خلال انعقاده، اليوم، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، القيادات السابقة للجامعة والتي بلغت السن القانونيَّ.

وأكد رئيس الجامعة، على أن هذا التكريم يأتي عرفانًا وتقديرًا لتلك الشخصيات، التي أسهمت بجهدها في سبيل النهوض والارتقاء بجامعة الأزهر كل في موقعه.

جدير بالذكر أن مجلس الجامعة كرَّم كلًّا من: الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة السابق للدراسات العليا والبحوث، كما كرم عمداء الكليات الذين بلغوا السن القانونيَّ، وهم الدكتورة نيرة حسن مفتاح، الدكتورة أمال صلاح إبراهيم، الدكتورة بديعة علي أحمد الطملاوي، الدكتور إسماعيل أحمد الدردير، الدكتور صلاح محمود السيد مناع، الدكتور عبدالحليم مصطفى، الدكتور داوود لطفي، الدكتور السعيد الشافعي.