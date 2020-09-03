وزيرة الصحة: 84% من أسرة مستشفيات العزل "شاغرة"
هالة زايد: 48% من أسرة العناية المركزة فقط مشغولة
كتب:
محمد مجدي
03:28 م | الخميس 03 سبتمبر 2020
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن هناك 84% من الأسرة الداخلية بمستشفيات العزل شاغرة، وإن أسرّة العناية المركزة مشغولة بنسبة 48% من إجمالي أعدادها في هذه المستشفيات، كما أن 84% من أجهزة التنفس الصناعي شاغرة أيضًا.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.