هالة زايد: أوثق بطولات الأطقم الطبية.. والتاريخ سيذكرهم بحروف من نور

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها يهمها للغاية أن تحكي وتوثق بنفسها البطولات التي شاهدتها بأعينها للأطقم الطبية في جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، "فقدت ناس زملاء كانوا أثروا جدًا فيا، مش هنسى رئيس التمريض في مستشفى النجيلة وناس كتير جدًا أثرت فيا بشكل كبير للغاية".

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر": "هنكتب ونوظف هذه البطولات عشان تُدرس عشان دول الجيل اللي خدم بلده بكل رجولة وبطولة، فيه سيدات بقوا يقعدوا بالشهور مش بيطلعوا من المستشفى يشوفوا أسرهم ويشتغلوا بكل قوة".

وتابعت: "البطولات اللي عملتها الأطقم الطبية، لازم نسرد ليها صفحات كتير والتاريخ سيذكرهم بحروف من نور".