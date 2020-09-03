وكيل الأزهر: علاقتنا مع كازاخستان قوية وأبوابنا مفتوحة للطلاب والأئمة

استقبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم بمشيخة الأزهر، السفير أرمان إيساجالييف سفير كازاخسان بالقاهرة، وذلك قبل مغادرة السفير الذي انتهت فترة عمله بالقاهرة بعد أكثر من سبع سنوات له في العمل الدبلوماسي بمصر، وتعيين السفير خيرات لاما شريف، سفيرًا لجمهورية كازاخستان لدى جمهورية مصر العربية.

وقال وكيل الأزهر إن السفير أرمان إيساجالييف ساهم بقوة في دعم العلاقات بين الأزهر الشريف وكازاخستان، وكان له جهود ملموسة في خدمة رسالة الأزهر وطلاب وخريجي الأزهر في بلاده، وزيارة الإمام الأكبر إلى كازاخستان في 2018، مؤكدًا أن العلاقات بين الأزهر وكازاخستان ستظل قوية وخصوصًا في ظل حرص كازاخستان على إلحاق أبنائها بالأزهر وهي دولة تحب العلم وتاريخ أرضها حافل بعلماء المسلمين الذين كان لهم عظيم الأثر في خدمة العلم وعلى رأسهم الإمام الفارابي، ورحاب الأزهر دائمًا مفتوحة لكل طلاب وأئمة كازاخستان.

من جانبه، عبر السفير الكازاخي عن سعادته بما قضاه من وقت في مصر تجاوز سبع سنوات، سعى خلالها إلى ترسيخ علاقات كازاختسان بالأزهر، وإيفاد طلاب وأئمة بلاده إلى الأزهر لينهلوا من علم هذه المؤسسة العريقة التي تظل مرجعًا للمسلمين والحفاظ على ديننا الحنيف، وفي الوقت الذي وجدنا فيه مشكلات في فكر أشخاص تعلموا في دول أخرى؛ لم نجد أي مشكلة من الطلاب الذين تعلموا في الأزهر وهم اليوم قيادات دينية في كازاخستان، مشيدًا بمنهج الأزهر المعتدل الذي خرج لنا هؤلاء العلماء، وما تقدمه هذه المؤسسة تحت قيادة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، من جهود في خدمة العلم والعالم الإسلامي.