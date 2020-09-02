الأزهر يشيد بتشكيل الداخلية الألمانية لجنة لمواجهة العداء ضد الإسلام

أشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بخطوة تشكيل الداخلية الألمانية لجنة لمواجهة العداء ضد الإسلام، بوصف ذلك العداء لا يشكِّل تهديدًا للمسلمين فحسب، بل يهدِّد التماسك المجتمعي بشكل عام؛ حيث صرَّح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، أمس الثلاثاء، بأنه قد تمَّ الانتهاء من تشكيل اللجنة، وأنها سوف تباشر عملها بشكل رسمي.

وأكد المرصد أن تشكيل تلك اللجنة التي تتكون من 12 عضوًا، وتبدأ عملها في أكتوبر المقبل وتستمر لمدة عامين، خطوة على الطريق الصحيح تعكس إصرار الحكومة الألمانية على مكافحة ظاهرة العداء ضد الإسلام، والتي استشعرت خطرها على أمن المجتمع ووحدة نسيجه.

جدير بالذكر أن وزير الداخلية الألماني، قد أعلن عن اعتزامه تشكيل تلك في مارس الماضي -وهو الأمر الذي تابعه مرصد الأزهر في حينه-؛ وذلك بعد الهجوم على مقهيين لهما طابع شرقي في مدينة "هاناو" الألمانية، والذي راح ضحيته 11 شخصًا وعدد من المصابين.

وكان مرصد الأزهر قد طالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم في التعدي على مقدسات المسلمين ورموزهم، وأكد أن الازدواجية في التعامل مع أتباع الأديان وسياسة الكيل بمكيالين وغض الطرف عن جرائم اليمين المتطرف لن تقدم للإنسانية إلا مزيدا من الكراهية والتطرف والإرهاب.