المستشار النمساوي: لن نسمح لأردوغان بمواصلة ابتزاز أوروبا

أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس، أنّه لن يسمح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمواصلة ابتزاز أوروبا، لافتًا إلى أنّ أردوغان يسيء استخدام ورقة اللاجئين ويستخدمهم كسلاح ضد أوروبا.

وأضاف كورتس في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "إذا استسلمنا للرئيس التركي فعندئذ ستعيش أوروبا كوارث مدمرة اجتماعيا واقتصاديا"، مشيرا إلى ضرورة إيجاد حل لحالة الفوضى على الحدود التركية اليونانية.

وشدد كورتس على أنّ بلاده لن تسمح بتكرار التدفق الجماعي للاجئين لأوروبا مثلما حدث في عام 2015 ، موضحًا أنّه قبل 5 سنوات حدثت فوضى غير مسبوقة على حدود النمسا، وتعلمت أوروبا الدرس جيدًا، ولن تسمح بتكرار السيناريو مرة أخرى.

وأوضح كورتس أنّه لتجنب حدوث ذلك يجب أن تحصل اليونان على أفضل دعم ممكن في حماية حدودها الخارجية. ورفض كورتس الانتقادات التي وجهت للحكومة من الأمين العام لمنظمة "كاريتاس" الخيرية العالمية كلاوس شويرتنر، والتي طالب فيها بمراعاة الاتحاد الاوروبي للظروف غير الإنسانية للاجئين في المخيمات بجزيرة ليسبوس اليونانية، إذ اعتبر أمين "كاريتاس" أنّه من الممكن حماية البشر والحدود معًا.