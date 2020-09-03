فيديو.. نيقولا معوض يستعد للجزء الثالث من "قعدة رجالة"

يستعد الفنان نيقولا معوض للجزء الثالث من برنامج "قعدة رجالة"، مع النجمين خالد سليم وقيس الشيخ، إخراج هيثم عزو، ومن المقرر بدء عرض البرنامج في 26 سبتمبر على شبكة قنوات OSN.

وجرى تصوير الحلقات في يوليو الماضي، ومن النجمات المشاركات في الموسم الجديد، أصالة، نيللي كريم، نادين نسيب نجيم، وفيفي عبده.

على جانب آخر، استأنف نيقولا مؤخرا تصوير مشاهده المتبقية في مسلسل "خيط حرير"، أمام مي عزالدين، سوسن بدر، مي سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، ومحمود عبدالمغني، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج ابراهيم فخر، وإنتاج سينرجي.

كما أنهى تصوير فيلمه "ماكو"، الذي يشهد أول بطولة له في السينما المصرية ومن المنتظر إطلاقه في دور العرض قريبا.

وإلى جانب نشاطه الفني، يلعب نيقولا دوّرًا توعويًا في مصر، إذ أصبح مؤخرًا سفيرًا للحملة العالمية لمكافحة الإيدز في مصر، إلى جانب نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات مستنكرة لأشكال العنف بالوطن العربي، مؤكدًا ضرورة الفحص الطبي الوقائي للكشف عن المرض في مراحله الأولى.