الصحة: صرف 195 ألف حقيبة أدوية ومستلزمات لمخالطي مصابي كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ عدد الحقائب الوقائية المنصرفة لمخالطي مصابي كورونا من الكبار والأطفال، بلغ نحو 195 ألف حقيبة أدوية ومستلزمات وقائية.

وأشارت الوزيرة، خلال مشاركتها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء قبل قليل، إلى مشروع متابعة مرضى فيروس كورونا المُسجلين بالعزل المنزلي بوزارة الصحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وهو المشروع الذي انطلق في يوليو الماضي وانتهى في 27 أغسطس.

وأوضح أنّ إجمالي عدد المرضى الذين تمت متابعتهم بلغ 10186 مريضا، وعدد الأطباء الذين قاموا بالمتابعة 23 طبيبا متخصصا، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي 3 مرات على مدار اليوم بكل مريض؛ للتأكد من استلام جرعات العلاج ومتابعة تطور الأعراض والتعامل مع ظهور أي مضاعفات والتأكد من استقرار الحالة وتماثلها للشفاء.