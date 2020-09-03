وزير الأوقاف: خدمة بيوت الله شرف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن خدمة بيوت الله وعمارها هي الرسالة الأولى لجميع العاملين بالأوقاف: "علينا الوفاء بحق هذه المهمة وبذل أقصى الجهد في تحويلها إلى واقع ملموس".

وأكد الوزير، أن خدمة بيوت الله وضيوف الرحمن شرف لا يدانيه شرف، ما يستوجب التفاني في العمل وبذل أقصى الجهد فيه ابتغاء مرضاة الله عز وجل.

وأوضح أن للمساجد قدسيتها وحرمتها يقول الحق سبحانه: "إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ"، ويقول نبينا: "مَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ".

وأشاد الوزير بجهود الدولة المصرية في تنظيم عملية بناء المساجد بصفة عامة وتنظيم بناء دور العبادة بصفة خاصة، كما أشاد بجهودها في عمارة بيوت الله، بالشكل الذي يليق بقدسية المسجد وتوفير الجو الروحي للتعبد، على شاكلة ما تم في مسجد (الفتاح العليم) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وما تم في مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وما تم في مسجد الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي.