وزير الأوقاف: بناء الشخصية أولوية مهمة في الخطاب الديني

عقدت 3 وزارت، اجتماع إطلاق مبادرة الشخصية المصرية 2020/ 2021، بمقر وزارة الدولة للإعلام، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والدكتورة سعاد عبدالرحيم مدير المركز القومي للأبحاث الاجتماعية والجنائية.

وأكد وزير الأوقاف، أن بناء الشخصية أحد أهم أولويات الوزارة في الخطاب الديني، وأن الوزارة تعمل على هذا الملف، بالتعاون والتنسيق مع وزارات الثقافة والتربية والتعليم والتعليم العالي والإعلام والشباب والرياضة، كما أنها تنوع أساليبها، خاصة في مجال العناية بالنشء والشباب، وما أنشأته لذلك من مدارس علمية وفكرية وقرآنية، ومسابقات محلية ودولية، ومؤلفات عديدة، ومنها ما هو خاص بالنشء، مثل مجلة الفردوس مجلة كل الأطفال، وكتب الطفل التي تعد الوزارة حاليًا لإصدارها بالتعاون مع وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة العامة للكتاب.