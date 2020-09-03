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محمود مسلم

"السلام الديمقراطي" يصدر قرارا بتعيين حساسين رئيسا لبرلمانية الحزب

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الوطن
06:26 م | الخميس 03 سبتمبر 2020
سعيد حساسين

سعيد حساسين

أصدر المجلس الرئاسي لحزب السلام الديمقراطى برئاسة المستشار أحمد الفضالي رئيس الحزب قرارا بتعيين الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب نائبا لرئيس الحزب للشئون البرلمانية.

وأكد الفضالي، فى تصريح له عقب اجتماع المجلس الرئاسي للحزب، إن الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى برئاسة الدكتور سعيد حساسين كان لها دورها الكبير تجاه جميع القضايا التشريعية والرقابة التي ناقشها مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان خلال الفصل التشريعى الأول للبرلمان وعلى مدى خمس دورات متتالية لمجلس النواب، موجها التحية للدكتور سعيد حساسين ولجميع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالبرلمان.

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