المشيشي من داخل مجلس النواب: تونس تعيش اليوم نزيفا

أكد رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي خلال كلمته في البرلمان، اليوم الثلاثاء، أن فريقه الحكومي سينكب من اليوم الأول من نيل حكومته ثقة البرلمان على العمل على توفير استحقاقات التونسيين وإعطاء أولوية للوضع الاقتصادي والتحديات المطروحة التي تتكرر في كل المحطات السياسية دون أن يجري التعامل معها بالتعاطي المطلوب، حسب تعبيره.

واعتبر المشيشي أن تونس تعيش اليوم نزيفاً رغم انها شهدت ثورة تنادي بتنمية دون تمييز، وانتظر منها الشعب أن تتساوى فرص أبنائهم في التعليم والرعاية الصحية وخدمات ترقى لتطلعاته المشروع في دولة تحترم مواطنيها، ولايشعر فيها التونسيون في الداخل والخارج بالتمييز.