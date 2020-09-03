اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى لبحث التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية

كشف الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عقد اجتماعًا استثنائيًا مع رؤساء الجامعات الحكومية لمناقشة آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية بالمحافظات المختلفة.

وأضاف عبدالباسط، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الاجتماع تطرق إلى وضع الآليات والتصورات والمخططات لإنشاء الجامعات الأهلية لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، والبدء في تنفيذها مطلع العام الدراسي الجديد ، لافتًا إلى أن هناك عددًا من الجامعات الحكومية تقدمت بطلب إنشاء جامعات أهلية.

وأشار إلى أن المجلس الأعلي للجامعات سيعقد أجتماعه الشهري منتصف الشهر الجاري.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مستجدات تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة على مستوى محافظات الجمهورية تتبع الجامعات الحكومية.

وقد تم في هذا الإطار استعراض خطط إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة وعرض التصميمات الهندسية والإنشائية لها، في كلٍ من الإسماعيلية وبورسعيد وحلوان وبنها والمنيا وبني سويف والإسكندرية والمنصورة وأسيوط وأسوان.

ووجه الرئيس في هذا السياق بتوفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء تلك الجامعات وفق أعلى المعايير، مع تركيز الدراسة الأكاديمية بها على العلوم التكنولوجية الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة، على أن تطبق نظام التوأمة مع الجامعات الدولية ذات التصنيف العالمي المتقدم.