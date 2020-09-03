التعليم العالي تعلن اختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة

أغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الأهلية الجديدة "الملك سلمان والجلالة والعلمين"، أمام الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات للتقدم لها، ضمن تنسيق الثانوية العامة 2020.

وكشفت وزارة التعليم العالي عبر الصفحة المخصصة لتسجيل الطلاب لرغباتهم باختيار الجامعات والكليات والبرامج، أنه في حالة التقدم في أكثر من مجال أكاديمي بنفس القطاع العلمي يتم دفع رسوم التقدم لاختبارات القبول مرة واحدة لكل قطاع.

ولمعرفة توزيع المجالات الأكاديمية على القطاعات العلمية واختبارات القبول المصاحبة لها: