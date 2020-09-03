محافظ أسيوط يُعزّي أسرة الفقيد "عصام بركات" مرشح الشيوخ

قدم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، واجب العزاء لأسرة المرحوم عصام عبدالغني بركات المرشح في جولة الإعادة بإنتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، بمسقط رأسه بقرية كوم أبوشيل بمركز أبنوب بعد أن وافته المنية أثناء حضوره أحد المؤتمرات الشعبية بمركز البداري، رافقه خلال تقديم واجب العزاء المهندس تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب.

كان محافظ أسيوط، أناب رئيس مركز ومدينة أبنوب في تشييع جثمان الفقيد الراحل كما قدم المحافظ واجب العزاء لأسرة الفقيد داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر.