وفاة مرشح خسر انتخابات الشيوخ بأسيوط وإصابة آخر بأزمة قلبية

توفى المرشح السابق لانتخابات مجلس الشيوخ، الدكتور ناصف شاكر، أستاذ اللغة العرية وعميد كلية الآداب الأسبق بجامعة أسيوط، مساء أمس،عن عمر يناهز 63 سنة، نتيجة إصابته بأزمة مفاجئة.

جاءت وفاة الأستاذ الجامعي الراحل، وهو والد "أحمد ناصف شاكر"، أحد شهداء "30 يونيو"، بعد أيام على خسارته في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، ومن المقرر أن تشيع أسرته جثمانه إلى مثواه الأخير، من منزل العائلة بقرية "نجع سبع"، التابعة لمركز أسيوط.

ومن جانب آخر، نشر أدمن صفحة المرشح السابق العقيد "محمد عبدالسلام"، تدوينه على الصفحة الرسمية، طلب من مؤيديه الدعاء له بالشفاء العاجل، وذلك بعد خضوعه لعملية دقيقة بالقلب.

وجاء على صفحة المرشح السابق أنه أصيب بأزمة قلبية قبل 4 أيام، نقل على إثرها إلى المستشفى، وسيتم تحديد عملية أخرى بالقاهرة خلال الأسبوع القادم.

كما طالب المرشح السابق، عبر صفحته الرسمية، بإبراء ذمته أمام الله، داعياً كل من له حاجة أو مظلمة عنده، أو أخطأ في حقه، بقصد أو بدون قصد، أن يسامحه ويعفو عنه.

وأضاف أن "كل من كان في قلبه مثقال كره أو بغض أو شماته، فلتيدبر أمره، ويعود إلى صوابه، فنحن لا نكره أحداً ولا نريد شراً بأحد"، وتابع: "نحن نحمل الخير والحب لكل البشر، وما أردت إلا الإصلاح وإعلاء كلمة الحق وجبر الخواطر".