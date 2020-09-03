محافظ سوهاج يصدر حركة تنقلات جديدة بين نواب رؤساء المراكز والمدن

أصدر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج قرارًا جديدًا،اليوم الخميس، برقم 611 لسنة 2020م، تضمن حركة تنقلات بين عدد من نواب رؤساء المراكز والمدن، لمصلحة العمل .

وشمل قرار محافظ سوهاج ندب "محمد سروت" نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز طما للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ساقلتة، وندب "يحيي محمود علي" نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز جهينة، وندب "خالد أبو الفتوح الشمندي" نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ساقلتة، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز أخميم، وندب "ليلة محمود حسن" إستشاري مدير عام بديوان المحافظة، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج لشئون الديوان .

وأكد " الفقي " أن الحركة تستهدف النهوض بمنظومة العمل داخل الوحدات المحلية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة.