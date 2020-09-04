"90 دقيقة" و22 مذيعا.. حكاية برنامج تليفزيوني

يُعد برنامج "90 دقيقة" الذي يُعرض عبر شاشة تليفزيون "المحور"، من أقدم وأهم "توك شو" ينطلق عبر الشاشات الخاصة المصرية، إذ جرى انطلاقه لأول مرة عام 2006، ليعتمد قوامه منذ ذلك الحين على تناول الأخبار الهامة والأحداث اليومية التي تدور في الشارع المصري والعربى.

برنامج "90 دقيقة" الذي عاد إليه الإعلامي معتز الدمرداش، أمس الخميس، بعد فترة غياب طويلة، حقق نجاحًا كبيرًا طوال 14 عامًا، وصار اسمًا بارزًا بين برامج الـ"توك شو" بشكلٍ عام، حيث تناوب على تقديمه طوال هذه السنوات 22 مذيعًا.

الانطلاقة الأولى لـ"90 دقيقة" كانت بإطلالة من الإعلامي معتز الدمرداش، والإعلامية مي الشربيني، التي لم تستمر إلا عامًا وحيدًا في هذه التجربة، لترحل مبكرًا بانتقالها إلا قناة "الساعة" عام 2007، وتُشارك الإعلامي خيري رمضان في تقديم برنامج "ساعة بساعة".

وظل "الدمرداش" يُقدم البرنامج بمفرده لفترة من الوقت، حتى تعاقدت "المحور" مع المذيعتين ريهام السهلي ومنى شكر، مطلع عام 2008، لترحل الأخيرة عن "90 دقيقة" بعد مرور شهرين فقط من عقدها المُوقع بعامين، وذلك بسبب وقوع خلافات مع أحد مُقدمي البرنامج آنذاك، فقد كانت تقدم فقرة رئيسية تحمل اسم "كشف حساب".

ومع نهاية النصف الأول من عام 2011، كان موعد رحيل "الدمرداش" عن البرنامج، ليخوض تجربة تليفزيونية في يونيو من العام ذاته، عبر شبكة تليفزيون الحياة، من خلال برنامج يحمل اسم "مصر الجديدة"، لتظل الإعلامية ريهام السهلي تقدم "90 دقيقة" دقيقة بمفردها لمدة عامين تقريبًا، لترحل هي الأخرى نهاية عام 2013.

وفي نوفمبر 2011، تعاقدت "المحور" مع الإعلامي عمرو الليثي، ليُشارك ريهام السهلي في تقديم البرنامج بجانب برنامجه الشهير "واحد من الناس" عبر الشاشة نفسها، ليُنهي هذه التجربة في فبراير 2013.

واستعانت إدارة "المحور" آنذاك بالإعلامية إيمان الحصري، لتقديم "90 دقيقة" وإنقاذه بعد مغادرة مُقدميه، وانتشال رايته بعدما حقق نجاحًا كبيرًا في هذه الفترة.

لم يغب "90 دقيقة" عن الشاشة إطلاقًا، مهما شهد من أزمات أو رحل عنه مذيع، فظل متواجدًا بقوة بين برامج الـ"توك شو" وظل يتناوب على تقديمه عدد كبير من المذيعين، منهم هالة سرحان، وإيمان عز الدين، وأسامة منير، وسيد علي، ومحمد مصطفى شردي، ومعتز بالله عبد الفتاح، ومحمد الباز، ونادين الجداوي، ورباب منصور، وإيمان سليم، ومحمود الورواري، وأحمد الشاعر، ودينا يحيى، وهيثم سعودي، ومها عثمان، وتامر عبد المنعم وجيهان لبيب.

وشهد برنامج "90 دقيقة" تطويرًا كبيرًا مؤخرًا، قبل انتقال الإعلامي أسامة كمال، لهذه المنصة، إذ يتناوب على تقديمه حاليًا معتز الدمرداش وأسامة كمال وجيهان لبيب، حيث يُعرض يوميًا في تمام الساعة الثامنة مساءً على الهواء مباشرة.