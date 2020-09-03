نائب رئيس الأزهر يبحث التعاون في مجال التحول الرقمي مع الأعلى للجامعات

بحث وفد من جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مع المجلس الأعلى للجامعات التعاون في مجال التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني.

وقال "عامر" خلال زيارته مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية مع المجلس الأعلى للجامعات اليوم، إن اللقاء يأتي ضمن التعاون والتكامل بين مؤسسات التعليم مع بعضها البعض، وتبادل الخبرات من أجل الوصول إلى تعليم متميز يلبي حاجات العصر. مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على التعاون في كل مجالات التحول الرقمي والوصول إلى تحقق وجود الجامعة الذكية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على الدعم الفني لوحدات متخصصة بجامعة الأزهر، تعمل على تحقيق الوصول إلى الجامعة الذكية وهي وحدات نظم المعلومات الادارية ودعم اتخاذ القرار، والمكتبة الرقمية، والتدريب على تكنولوجيا المعلومات، وبنك المعامل البحثية، والتعلم الإلكتروني، والاختبارات الإلكترونية.

وأشار الدكتور عامر إلى أن المجلس الأعلى للجامعات وافق في جلسته السابقة على استفادة جامعة الأزهر من البروتوكول الموقع بين وزارة التعليم العالي ووزارة الاتصالات في التحول الرقمي.